Amnesty: ’Mensenrechten in het geding’ Honduras kopieert keiharde aanpak El Salvador tegen bendegeweld

Gedetineerden in een gevangenis in Tamara worden in hun ondergoed door militairen onder schot gehouden. Ⓒ ANP / AFP

Tegucigalpa - Met het bevel om de criminele bendes in Honduras keihard aan te pakken, zoals dat ook gebeurt in buurland El Salvador, komt president Xiomara Castro van Honduras een belofte na. Nadat vorige week dinsdag in een vrouwengevangenis 46 gevangenen omkwamen bij bendegeweld tussen de rivaliserende bendes Mara Salvatrucha (MS-13) en Barrio-18 had zij „drastische maatregelen” aangekondigd om het aanhoudende geweld in het land een halt toe te roepen.