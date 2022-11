Britse minister: twijfel bij Russen door verlies Cherson

Cherson was de eerste grote stad die na de invasie van 24 februari in Russische handen viel. „Rusland slaagde er niet grote doelen in te nemen behalve Cherson. Nu ze die stad hebben moeten opgeven zullen de mensen in Rusland zich vast afvragen: waarvoor was het allemaal nodig?” stelde Wallace.

Nu de Russische troepen zich hebben teruggetrokken naar de andere kant van de rivier de Dnjepr, heeft de invasie Moskou volgens Wallace „alleen internationale isolatie en vernedering” gebracht.