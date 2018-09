'Ambtenarenfuifjes'

De lezer schrijft:

De seniorensoos verzorgt in de zomer altijd een bustocht voor ouderen om deze groep mensen uit hun isolement te halen. Helaas is de subsidie hiervoor komen te vervallen, want dit seniorenuitstapje valt onder ’vermaak’.

Ik snap nu waar dat geld allemaal naartoe gaat. De ambtenaren moeten vermaakt worden, met 350 euro per persoon (Tel. 4/5), terwijl de soos slechts 35 euro per persoon aan subsidie vraagt. Dit is niet te bevatten!

A. Frank, Amsterdam