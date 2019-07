’Fanatisme achter boerka is gevaarlijk’

Jamila wierp haar boerka af, ze draagt uit eigen beweging een hoofddoek. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Nog enkele dagen en het veelbesproken boerkaverbod gaat in. Nikabdraagsters roepen om het hardst dat de overheid hun vrijheid aantast. De Rotterdamse Jamila (37) maakte echter kennis met de onvrijwillige kant van de sluier. In Pakistan dwong haar schoonfamilie haar om een boerka te dragen. Terug in Nederland wierp ze het ding af. Het stuk stof is niet het grootste probleem, vindt ze. „Het fanatisme erachter is veel enger.”