Media: verdachten in Amsterdam opgepakt voor explosie in België

Of de opgepakte personen Nederlanders zijn, is nog niet duidelijk.

Om 06.00 uur was er een explosie in de Pieter Van Passenstraat in het district Wilrijk, bij de woning van een 90-jarige vrouw. Niemand raakte gewond, wel liep de woning flinke schade op. De deur van de woning is er volledig uitgeblazen, enkele ramen zijn gesprongen.

Het Belgische OM gaat ervan uit dat de daders zich vergist hebben in de woning en het niet op deze vrouw hadden gemunt, aldus Belgische media.

Buurtbewoners zijn ontzet door de aanslag. „Het is de vriendelijkste en meest onschuldige bewoonster van heel de straat. Dit moet een vergissing zijn”, zeggen mensen uit de buurt tegen Nieuwsblad. „Rond iets voor zes uur hoorde ik een knal van jewelste”, vertelt de overbuurman. „Ik ben meteen naar buiten gelopen en zag een witte rookwolk aan de overkant van de straat, bij het huis van een 90-jarige weduwe.”

„Ik hoorde de bewoonster boven vanuit haar slaapkamer om hulp roepen, maar durfde niet naar binnen uit angst voor een tweede explosie”, zegt Ahmed, die een drietal huizen verder woont. „Tegen de tijd dat ik was aangekleed, waren de hulpdiensten al ter plaatse. Zij hebben de vrouw meteen opgevangen.”

De politie in Amsterdam kan niet bevestigen dat er twee mensen zijn opgepakt in de hoofdstad. Het parket van Antwerpen is tot dusver niet bereikbaar.

„De onderzoeksrechter heeft om een overlevering aan ons land gevraagd”, aldus het Belgische parket in de media. Het is nog onduidelijk of en wanneer dat zal gebeuren.