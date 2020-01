Zes aanhoudingen in Groningen om ’vasthouden man (24) tegen wil’

Ⓒ De Vries Media

GRONINGEN - De politie is in de nacht van donderdag op vrijdag een huis in de Kometenstraat in Groningen binnengevallen, omdat daar mogelijk iemand tegen zijn wil werd vastgehouden. In het huis werd een 24-jarige gewonde Groninger aangetroffen. De politie hield in de woning zes personen aan.