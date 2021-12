Emotionele Hillary Clinton leest ’overwinningsspeech’ voor uit 2016

In de toespraak heeft Clinton het onder meer over haar ’droom’ om aan haar moeder te vertellen dat ze de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten is.

„Mijn mede-Amerikanen, vandaag hebben jullie een boodschap afgegeven aan heel de wereld”, leest de Democraat voor in een les over ’uitdagingen en overwinningen’. De gedoodverfde favoriet van de verkiezingen in 2016, althans bij de gevestigde orde, wordt er zelfs emotioneel van, valt op te maken uit beelden die deze week gretig door Amerikaanse media worden gedeeld. „Onze waarden blijven bestaan. Onze democratie staat sterk. En ons motto blijft: e pluribus unum, uit velen één.”

Ze vervolgt: „We zullen niet alleen worden gedefinieerd door onze verschillen. We zullen geen wij-tegen-zij-land zijn. De Amerikaanse droom is groot genoeg voor iedereen. Door een lange, harde campagne werden we uitgedaagd om te kiezen tussen twee heel verschillende visies voor Amerika.” Trump liet zijn aanhangers tijdens zijn beruchte campagne ’Lock her up’ (sluit haar op) scanderen op partijbijeenkomsten.

Bekijk ook: Amerikaanse rechters voeren Trumps beleid uit

’Wat een narcist’

Door de speech alsnog voor te lezen, wil Clinton naar eigen zeggen ’een van mijn meest publieke nederlagen het hoofd bieden’, zegt ze in de video. De conservatieve media in het land laten de kans niet ongelegen om de nederlaag tegen Trump nog eens goed in te wrijven. „Het is eigenlijk best wel grappig. Dit lijkt eerder op een masterclass in zelfmedelijden en waanideeën”, reageert columnist Miranda Devine bij Fox News. „Of is het een les om te begrijpen hoe je een verkiezing verliest?” Clinton wordt op de rechtse nieuwszender verweten een ’narcistische persoonlijkheidsstoornis’ te hebben.

Ook andere commentators gaan los op de inmiddels 74-jarige Hillary. „Ik had de pech dat ik de hele toespraak heb gezien. Het was zielig en beschamend. En eigenlijk misselijkmakend. Ik bleef maar denken: wat voor soort persoon doet zoiets”? vraagt opiniemaker Gregg Jarrett zich hardop af.