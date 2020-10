’Nederland grootste nettobetaler aan EU’

De Rekenkamer brengt de directe geldstromen tussen Den Haag en Brussel in de jaren 2014 tot en met 2019 in beeld. In 2019 betaalde Nederland bijvoorbeeld 8,1 miljard euro en ontving het 2,6 miljard. Onderaan de streep blijft dan de zogeheten nettobetalingspositie over: Nederland draagt dat jaar 5,5 miljard euro af aan Brussel. Ons land is daarmee relatief gezien de grootste betaler aan de EU.

In Brussel is die nettobetalingspositie, een belangrijk element in de onderhandelingen over de Europese begroting, al jaren voer voor discussie. Nederland en de Europese Commissie becijferen hem namelijk op een andere manier. Volgens onze rekenmethode zijn wij al jaren de grootste nettobetaler, volgens de Europese variant niet. Wel zit Nederland ook in die rekensommen constant in de top vijf.

’Eenzijdige focus’

De Rekenkamer zet in zijn onderzoek de verschillen tussen de rekenmethodes op een rij, maar doet geen uitspraken over welke juist zou zijn. Collegelid Ewout Irrgang schrijft in een open brief in de Volkskrant dat we ons niet moeten blind staren op de bedragen: „We moeten oppassen voor een eenzijdige focus op wat lidstaat Nederland per saldo afdraagt aan de EU.”

Maar die discussie wordt volgens hem ook veroorzaakt door gebrek aan Europese transparantie. „De Algemene Rekenkamer pleit er al jaren voor dat het veel duidelijker moet zijn welke resultaten worden behaald met door EU-geld gesubsidieerde projecten”, schrijft Irrgang. „Wat waren de opbrengsten? Was het nuttig en nodig? Daarop antwoord geven blijkt voor zowel de EU als de lidstaten nog steeds een grote uitdaging. Maar waar geen duidelijke resultaten getoond kunnen worden, ligt verspilling of de schijn van verspilling op de loer.”