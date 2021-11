Stel moet ’illegaal’ dakterras afbreken na rechtszaak tegen gemeente Alkmaar

Het stel was naar de rechter gestapt, omdat het meende dat Alkmaar niet zou mogen optreden tegen het dakterras. De gemeente vond van wel en bepaalde dat het terras moest worden weggehaald, omdat het illegaal is.

Het dakterras was op het dak van een schuur in de tuin gebouwd. Volgens de vorige eigenaren van het pand was er een ambtenaar van de gemeente langs geweest en heeft die niets ondernomen tegen het bouwwerk.

Rechter Bruin vindt dat de eigenaren zich hier niet op kunnen beroepen. Ook is er volgens hem geen sprake van overgangsrecht. Het dakterras is sowieso illegaal, ongeacht de periode dat het is gebouwd.

De eigenaren hebben wel op een punt gewonnen. De gemeente heeft niet kunnen aantonen dat ze het illegale terras zelf hebben aangelegd. Dat is door de vorige eigenaren gebeurd. Daarom is de gemeente op dit punt in het ongelijk gesteld.

Maar het verandert niets aan de beslissing dat het dakterras gewoon weg moet. De eigenaren betoogden vorig maand nog dat er in de omgeving veel meer illegale dakterrassen zijn waartegen de gemeente niets onderneemt, maar de rechter vindt dat die bewering niet is onderbouwd.