Zeker 21 doden door aardbeving in China

Het epicentrum lag in een bergachtige streek in de regio Luding, ruim 200 kilometer ten zuidwesten van Chengdu. In deze miljoenenstad, die door een corona-uitbraak langer in lockdown blijft, werd de schok ook gevoeld. De publieke zender CCTV toonde beelden van kroonluchters die aan een plafond slingeren, vallend puin en rotsblokken die een weg blokkeren.

De autoriteiten in de stad Ya'an meldden veertien doden in het dorpje Shimian, dicht bij het epicentrum. In de naburige prefectuur Garze waren er zeven dodelijke slachtoffers te betreuren.