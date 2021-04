’Hoopvol nieuws’: besmetting door gevaccineerde bijna onmogelijk

Het resultaat onderzoek zou goed nieuws zijn, aangezien tot nu toe onzeker was of mensen die gevaccineerd zijn niet alleen minder ziek worden, maar het virus ook niet over kunnen brengen. Het CDC (Centers of Disease Control and Prevention) onderzocht bijna 4.000 mensen die één of twee prikken hebben gehad van het middel Moderna of Pfizer. Dit zijn beide mRNA-vaccins.

De groep mensen, die uit zorgmedewerkers ’en andere essentiële beroepen’ bestond, testte zichzelf elke dag op corona. En wat bleek: van de mensen die één prik van Moderna of Pfizer hadden gehad vermindert de kans op besmetting met 80 procent. Voor wie ook een tweede prik heeft gehad, neemt die bescherming zelfs toe tot 90 procent. Wel treedt dit effect pas twee weken na vaccinatie op, omdat mensen zelf nog immuniteit op moeten bouwen.

Uitkomst ’hoopvol’

Het CDC is de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM. CDC-baas Rochelle Walensky noemt het resultaat ’hoopvol’. „De goedgekeurde vaccins zijn het belangrijkste instrument om een einde te maken aan deze verwoestende pandemie”, aldus Walensky. Van de 2.479 mensen in het onderzoek die volledig zijn gevaccineerd, liepen er slechts drie corona op. Volgens het CDC ’in lijn met de effectiviteit van het vaccin’.

Van de 994 mensen die weren gevolgd die géén prik hadden gehad, liepen er 161 Covid-19 op. Het belangrijkste daaraan: van de gevaccineerden testte dus zeer weinig mensen positief op corona, terwijl ze volgens het onderzoek vaak in aanraking zijn gekomen met het virus. En dat betekent dat ze het virus niet bij zich dragen en ook niet besmettelijk zijn.

Het onderzoeksresultaat volgt op een constatering van de Europese medicijnwaakhond EMA, die ook al vaststelde dat ’echte data’ zou wijzen op minder verspreiding onder gevaccineerden. De EMA stelde echter dat er meer onderzoek nodig was ’om het effect te bevestigen’.

’Bemoedigend eerste resultaat’

„Die is goed nieuws”, vindt een woordvoerster van het RIVM. „Het lag wel in lijn der verwachtingen. Er waren al signalen in de fase 2 en fase 3-studies van de vaccins dat er mogelijk effect van vaccinatie op transmissie was. Maar het is goed dat het nu is aangetoond in het echte leven en niet alleen in studies. Het is een bemoedigend eerste resultaat.”

Ook Bert Niesters, viroloog aan het UMCG, noemt het ’goed nieuws’. „Maar eigenlijk verwachtten we dit ook al wel”, zegt hij. „Met gezond verstand, en wat we weten uit het verleden met andere ziektes, hadden we dit al kunnen weten. Naarmate je meer gevaccineerd bent zul je meer en meer zien dat het virus in jou sterk gereduceerd tot afwezig is als je het tegen komt. De discussie wordt spannender als niet iedereen die is gevaccineerd ook echt immuniteit opbouwt. Dat blijft liggen aan de mate van werkzaamheid van de vaccins.”

Maar Niesters is ook kritisch. „De vraag blijft natuurlijk wat er gebeurt als je bent gevaccineerd en je krijgt zo’n idiote variant over je heen. Een heftige mutatie. Krijgen we dan dezelfde resultaten? Feit blijft wel dat vaccinatie ook voor transmissie altijd een beetje effect zal hebben. Maar als je kijkt naar AstraZeneca, dat een werking heeft van zo’n zeventig procent tegen ziekte en ziekenhuisopname… Dan praat je over een andere parameter, en dan is nog niet helemaal duidelijk wat het doet voor overdracht.”