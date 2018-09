500 euro voor ballenjongen

Supporter Luc van Iersel startte de crowdfundingsactie na de dramatische beelden van het jongetje dat huilend het veld opliep. Van het geld wil Van Iersel een cadeau kopen voor Jens. De Den Bosch-supporter is woedend op de fans die het vuurwerk gooiden. "Een sfeeractie is prima, maar dit kan niet. Ik zat met schaamte op de tribune", zegt de Oosterhouter tegen het Brabants Dagblad. De geldinzameling gaat overigens nog gewoon door.

Onduidelijk is nog hoe het Jens vergaat. Na de wedstrijd klaagde hij over een piep in zijn oor. Volgens FC Den Bosch viel de schade mee.

Bekijk hier de beelden van de wedstrijd Den Bosch-Dordrecht.