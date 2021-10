Premium Het beste van De Telegraaf

Grote onrust over lobbycode oud-ministers: ’Regels enkele reis naar wachtgeld’

Door Valentijn Bartels en Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Vooral de overstap van minister Cora van Nieuwenhuizen (naar de energielobby) zorgde voor onmin in Den Haag, zelfs in haar eigen VVD. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De plannen om lobbywerk door oud-bewindslieden af te knijpen zijn zó vergaand, dat er onrust is uitgebroken in politiek Den Haag. Ingewijden vrezen dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen bijna niets anders meer kunnen dan lange tijd wachtgeld incasseren of ergens burgemeester worden. „En zelfs dat kan soms al niet.”