Broers gezocht om truckdrama

„Het is essentieel voor ons onderzoek dat we de Hughes-broers vinden en spreken”, meldt het hoofd van het onderzoek in een verklaring. De mannen komen uit het Noord-Ierse Armagh. De Britse politie arresteerde eerder al meerdere andere mensen na de vondst van de lichamen in een koelcontainer. Momenteel zit alleen de bestuurder van de vrachtwagen nog vast. Drie andere verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten.

