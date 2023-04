Duizenden ontvluchten hoofdstad Soedan ondanks geweld op straat

Toch trotseren veel mensen de onveilige situatie om de stad zo snel mogelijk te ontvluchten. Sinds het geweld in Soedan zaterdag uitbrak zitten de meeste inwoners van Khartoem opgesloten in huis met beperkte voorraden. In grote delen van de stad werkt de stroom- en watervoorziening niet meer en is het te onveilig om naar de winkels te gaan.

Woensdagmorgen verlaten duizenden mensen de hoofdstad van Khartoem, sommigen met de auto, anderen te voet. Ze zeggen tegen persbureau AFP dat de straten bezaaid zijn met lichamen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds zaterdag ten minste 270 doden gevallen en raakten 2600 mensen gewond. De wapenstilstand was onder meer bedoeld om de gewonden naar het ziekenhuis te krijgen en hulporganisaties te bevoorraden.

De machtsstrijd tussen de generaals van het leger en de paramilitaire RSF woedt niet alleen in Khartoem. Ook in andere delen van Soedan wordt gevochten, maar de hoofdstad is het brandpunt van het conflict. Beide groepen claimen daar de controle over belangrijke militaire bases, vliegvelden en het presidentieel paleis. Pogingen van regionale leiders om te bemiddelen hebben voorlopig geen eind aan het geweld kunnen maken.