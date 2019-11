Rutte noemt stikstofprobleem ’grootste crisis in mijn 9 jaar als premier’

Dat zei de premier zojuist op een persconferentie waar het kabinet een pakket aan maatregelen presenteert. Daarmee moet op korte termijn de stikstofcrisis en PFAS-malaise aan worden gepakt. Veel plannen waren al uitgelekt.

Bij de persconferentie sprak minister-president Rutte samen met de verantwoordelijke ministers Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (Milieu). De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur is de grootste ommezwaai van het kabinet. „Niemand vindt het leuk”, aldus de premier.

Het kabinet weet nog niet wanneer de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen precies zal ingaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil voor 1 december met een plan van aanpak komen. Bronnen melden aan De Telegraaf dat de nieuwe snelheid begin 2020 in stapjes ingevoerd gaat worden.

’Grootste crisis in 9 jaar’

Rutte noemt het stikstofprobleem ’een crisis van ongekende omvang’. Het is het lastigste wat hij in negen jaar premierschap heeft meegemaakt. „Onvergelijkbaar met de vluchtelingencrisis in 2015”, aldus de premier. „Het is zeer, zeer complex.”

De ’stikstofwinst’ die het kabinet met de 100 kilometer per uur behaalt, wil het gebruiken als compensatie voor uitstoot bij bouwprojecten.

In 2011 poseerden premier Mark Rutte en toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen nog trots bij een 130 km/uur-bord, symbool voor het succes van de ’vroempartij’. Nu is alles anders. Ⓒ Rias Immink

Volgens het kabinet kan „op enig moment” worden besloten dat de snelheid weer kan worden verhoogd, bijvoorbeeld als de auto’s die op de Nederlandse wegen rondrijden schoner worden of als de stikstofuitstoot door andere maatregelen flink is afgenomen. Premier Mark Rutte benadrukt dat dit niet op korte termijn valt te verwachten.

Avond wel 130 p/uur

De snelheidsverlaging geldt voor het grootste gedeelte van de dag. Alleen in de avond en nacht mag er op sommige trajecten nog 130 worden gereden. Naar verwachting voert het kabinet de voor VVD’ers uiterst pijnlijk maatregel al begin volgend jaar in.

Verder komt er een soort noodwet om de door het kabinet zelf bedachte strenge regels rond PFAS -een verzamelnaam voor chemische stoffen- in de grond weer wat te versoepelen. Hierdoor moet het in de bouw weer mogelijk worden om grond te verplaatsen.

