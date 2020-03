Nieuw hoofdpijndossier voor EU: mondkapjes!

Minister Bruins begroet zijn Duitse collega met de elleboog – de ’coronagroet’ – tijdens een speciale bijeenkomst van Europese ministers van Volksgezondheid. Ⓒ ANP

Brussel - De verspreiding van het coronavirus is in een nieuwe fase terechtgekomen, waarbij het aantal zieken snel oploopt. De EU-landen soebatten ondertussen over beschermingsmiddelen als mondkapjes waarvan onduidelijk is hoe lang er nog genoeg zijn.