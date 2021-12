‘De grote verliezer van 2021 is de democratie’

De ongekende bestorming van het Capitool dreunt een jaar later nog altijd na in de Verenigde Staten. Wat gaat er gebeuren met het onderzoek? Door de chaotische aftocht uit Afghanistan is het respect voor de Verenigde Staten verdwenen. Is het exporteren van democratische ideologieën niet meer van deze tijd? En de migrantencrisis aan de grens van Polen en Wit-Rusland is een vlek op het blazoen van de Europese Unie. Gaat dit vaker voorkomen? Verder in de podcast: de moeizame start van Joe Biden, de Russische troepen aan de grens met Oekraïne, en de oplopende spanningen tussen China en Taiwan.

Luister de eindejaarsuitzending van Werelds! hier, hieronder, of via alle bekende podcastkanalen zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: