Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (89) overleden

Oosterhuis maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk.

Zijn poëtische oeuvre varieerde van psalmbewerkingen tot politieke protestliederen, mystiek getinte gezangen en vaak zeer persoonlijke ’vrije poëzie’. Zijn liederen stonden op het repertoire van de meeste parochies.

Studentenekklesia

Oosterhuis was sinds 1965 voorganger in de in 1960 opgerichte Amsterdamse Studentenekklesia, die een alternatief in de volkstaal wilde bieden voor de Latijnse mis. De Kerk verstootte hem in 1970 als priester toen hij na zijn huwelijk in diensten van de ekklesia bleef voorgaan. Een jaar eerder was hij wegens zijn afwijzing van het verplichte celibaat uit de jezuïetenorde gezet.

Om het debat over politiek en cultuur te stimuleren, richtte de in 1933 geboren Amsterdammer Oosterhuis in 1972 het centrum De Populier op, dat begin jaren tachtig overging in het politiek centrum De Balie. In 1990 stichtte hij het centrum voor religie, politiek en cultuur De Rode Hoed. Hij was daar van 1991 tot 1998 directeur.

Huub Oosterhuis sloot als Bijbelvertaler en -uitlegger aan bij Joodse uitlegtradities. In 1997 begon hij in De Rode Hoed met Bijbeluitleg voor buitenkerkelijken. De (protestantse) Vrije Universiteit in Amsterdam eerde Oosterhuis in 2002 met een eredoctoraat.

Koningshuis

De theoloog had ook nauwe banden met het koningshuis. Hij hield in 2002 de preek tijdens de uitvaartdienst van prins Claus. Zijn banden met Claus en Beatrix dateren van het begin van de jaren zeventig, toen de dichter lid werd van een groep kunstenaars die het paar om zich heen verzamelde. Oosterhuis kreeg twee kinderen die ook allebei carrière maakten in de muziekwereld: zangeres Trijntje en producent en componist Tjeerd.

Trijntje en Tjeerd: ondanks verdriet is hart vervuld met liefde

Trijntje en Tjeerd Oosterhuis zijn dankbaar voor de inspiratie en liefde die zij van hun vader hebben meegekregen. Dat stellen zij in een korte reactie op zijn overlijden. „Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen”.

Bisschop: talent Huub was breder dan kerk

Het talent van Huub Oosterhuis was „breder dan de kerkelijke en Bijbelse liederen.” Dat stelt bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam maandag als reactie op het overlijden. Hendriks deelt de reactie op zijn website.

„Evenzeer natuurlijk betreur ik dat hij destijds wegen is gegaan die leidden tot vervreemding van de katholieke kerk en haar leiding, zonder dat hij overigens de katholieke kerk ooit heeft verlaten”, schrijft de bisschop. Hendriks zegt „graag te erkennen dat een bijzonder en getalenteerd persoon met speciale verdiensten voor de liturgische en Bijbelse dichtkunst en muziek, met inzet voor sociale vraagstukken, voor wie de Bijbel uitgangspunt was van denken en handelen, van ons is heengegaan.”

De muzikale nalatenschap van Oosterhuis verdient echter meer aandacht dan het verleden, aldus Hendriks. „Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als bepaalde liederen tot het liturgisch repertoire zouden gaan behoren. Vele strofen van zijn liederen kunnen door talloze katholieken uit het hoofd worden opgezegd en gezongen, zo bekend zijn ze”, aldus de bisschop.

KRO-NCRV zendt vanavond In Memoriam over Oosterhuis uit

De KRO-NCRV zendt maandagavond een In Memoriam uit over theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Dat laat de omroep maandag weten.

De uitzending bestaat uit een compilatie van fragmenten van Oosterhuis uit diverse uitzendingen van KRO-NCRV waar hij de afgelopen jaren te gast was. Het In Memoriam wordt tweemaal uitgezonden: om 23.05 uur op NPO2 en om 23.40 uur op NPO1.