Zes lijsttrekkers met elkaar in debat

„Ik heb deze puinhoop niet veroorzaakt”, zei de PVV-leider over de coronacrisis. Hij vond de uitspraak van premier en VVD-lijsttrekker Rutte dat we ons op lange termijn beter moeten weren tegen gezondheidscrises ’hypocricie ten top’. Hij verweet de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 43 miljard euro aan Zuid-Europa te hebben gegeven in plaats van die in de zorg te stoppen.

„De heer Wilders heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op z’n eigen feiten”, verdedigde CDA-leider Hoekstra het kabinetsbeleid. D66-leider Kaag uitte voorzichtig kritiek op de keuze van het kabinet om te loten als alle intensive cares vol liggen en alle afwegingen op basis van overlevingskansen zijn gemaakt. Verder probeerde Kaag, voor wie het een eerste tv-debat was als lijsttrekker, gekibbel te voorkomen.

Die kaart speelde GL-leider Klaver ook „Verwijten, het past niet. We hebben elkaar nodig om door de crisis te komen.”

Aan het debat doen Mark Rutte, Geert Wilders, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag ook Jesse Klaver en SP-leider Lilian Marijnissen (SP) mee. Ze zijn gekozen op basis van hun huidige zetelaantal en de prognose van de Peilingwijzer. PvdA-leider Lilianne Ploumen valt bij die keuze buiten de boot.

Het wordt het eerste verkiezingsdebat op tv voor Hoekstra en Kaag. Voor het eerst wordt een verkiezingsdebat door twee gebarentolken live vertaald. Er zit geen publiek in de zaal. Wel is er publiek dat via videoverbindingen meekijkt.

Vrijdag debatteerden al dertien lijsttrekkers bij de NPO op Radio 1. Hier ging het onder meer over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, integratie en financiën.

In dat radiodebat botsten onder anderen VVD-leider Rutte en CDA-voorman Hoekstra over verkiezingsbeloften en bezuinigingen. D66'er Kaag en Wilders van de PVV kregen het aan de stok over het klimaat.