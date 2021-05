Israël schiet zichzelf in de voet met misleiden media

Premium Buitenland

Hamasleider even rationeel als meedogenloos

Hij is even meedogenloos als rationeel. Een jihadist die beseft dat er af en toe ook onderhandeld moet worden, zelfs met de grootste vijand. Yahya Sinwar, de leider van Hamas in de Gazastrook, leidt zijn beweging nu voor het eerst in een oorlog tegen Israël. Zijn huis werd zondag platgebombardeerd, ...