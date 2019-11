Streep door Utrechtse intocht met roetveegpiet na bedreigingen

De stichting introduceerde dit jaar voor het eerst de roetveegpiet, maar dat zet veel kwaad bloed bij lieden die zich anoniem op internet uitlaten. „We weten niet uit welke hoek de bedreigingen komen. We hebben de politie gevraagd ons hierin te helpen en erop te acteren”, vertelt Spies. Omdat ze de veiligheid van de feestvierders niet kan garanderen, heeft ze er met pijn in het hart voor gekozen een streep door de intocht te zetten. „Het is heel triest dat we dit af moeten blazen, vooral voor de kinderen. Het is maar een klein clubje dat het voor de rest verpest”, benadrukt ze.

Ook een tekort aan vrijwilligers en zwaardere regelgeving vanuit de gemeente helpen niet mee, al zijn de bedreigingen de voornaamste reden voor de annulering. Het comité kondigt aan begin volgend jaar een buurtbijeenkomst te organiseren. „Er moet met de mensen uit de wijk gesproken worden over de vorm van de intocht. Hoe gaan we er komende jaren weer een kinderfeest van maken, zonder dat mensen met een onderbuikgevoel rond hoeven te lopen? En met een veilig gevoel, zonder bedreigingen.”

Roetveegpiet of niet, Spies heeft maar één wens voor Sinterklaas: „Laten we het alsjeblieft met z’n allen positief houden.”