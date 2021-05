Vaccinatiedoel in zicht, maar nog wel duizenden werknemers gezocht

Hoewel het tempo omhoog gaat, heeft ons land afgelopen week namelijk net niet het streefaantal prikken behaald: 811.457 in plaats van 815.056. Het ministerie van Volksgezondheid kan daarvoor geen duidelijke reden aanwijzen.

„Als het bijvoorbeeld door de meivakantie zou zijn gekomen, hadden we een groter effect moeten zien”, zegt een woordvoerster. Qua percentage toegediende doses naar rato van het totale inwonertal (37,7) staan we daarmee nog onveranderd in de grijze Europese middenmoot. Onze zuiderburen zijn ons bijvoorbeeld te snel af, met bijna 40 procent.

Miljoen

Daar moet de volgende weken verandering in komen vanwege grotere leveringen. Komende week moeten er ongeveer een miljoen prikken gezet worden. Met 126.259 vaccinaties op de eerste dag liggen we nog achter op schema, al is dat wel een dagrecord. Maar een versnelling is nodig om begin juli op het streefgetal van ongeveer 18 miljoen prikken uit te komen.

Goed nieuws daarbij is dat de leveringen waarschijnlijker hoger uitvallen. De verwachting is inmiddels dat ons land in het tweede kwartaal 18,55 miljoen doses geleverd krijgt, waar er half april nog van 16,7 miljoen werd uitgegaan. Dat komt volledig op het conto van Pfizer, waarvan inmiddels op 9,85 miljoen doses in plaats van 8 miljoen gerekend wordt.

Defensie

De GGD’s moeten daarvan het meeste toedienen. Vanaf juni zullen ze 1,5 miljoen wekelijkse prikken zetten. Ze bereiden zich ook voor om 2 miljoen wekelijkse vaccinaties te kunnen zetten. Maar daarvoor hebben ze wel meer personeel nodig. Op basis van het huidige aantal ingezette fte’s van 7000 gaat het in grote lijnen om nog 6000 fte’s (mensen). Volgens de GGD kunnen 2000 van hen al ingezet worden op basis van flexibele overeenkomsten en 1000 met de prikhulp van Defensie.

Er zijn vooral nog 1000 medische toezichthouders nodig, die mensen na de prik in de gaten houden en checken of alles goed verloopt, zegt Nicolette Rigter, GGD-directeur Landelijk Corona-programma. De resterende 2000 fte’s worden onder meer aangevuld met het verhogen van de uren van het bestaande personeel en overige werving.

Daarvoor is de organisatie deze week een online campagne gestart.