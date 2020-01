Het slachtoffer strompelde deze supermarkt binnen. Ⓒ Michel van Bergen

Zaandam - In Zaandam wordt met afschuw gereageerd op het steekincident van gisteravond in een winkelcentrum in Het Kalf. Daarbij raakte een 14-jarige jongen uit Assendelft zwaargewond. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Zaandam als verdachte aangehouden.