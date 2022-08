Twaalf jaar celstraf voor zwavelzuuraanval op Duitse manager

De Belg zei tijdens het proces onschuldig te zijn aan de aanval in het plaatsje Haan bij Wuppertal, maar daar werd een handschoen met zijn DNA gevonden. Er was ook een tweede verdachte in beeld, maar die is bij gebrek aan bewijs vrijgelaten.

De 55-jarige manager werd in maart 2018 bij zijn huis aangevallen door twee mannen en liep ernstige brandwonden op. Hij was destijds financieel topman van Innogy, dat toen een dochterbedrijf was van het energieconcern RWE en op het punt stond te worden overgenomen door Eon.

Het slachtoffer, Bernhard Günther, denkt dat iemand uit zijn werkomgeving opdracht had gegeven tot de aanval om hem uit te schakelen. Hij heeft meerdere operaties ondergaan waarbij oogleden en delen van de huid op zijn gezicht zijn getransplanteerd. Hem wachten nog tal van andere operaties. Hij werkt tegenwoordig als financieel topman bij de Finse energiegroep Fortum.