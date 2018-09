Ontvoerde ondernemer Nunspeet terecht

’Hij heeft zichzelf zojuist gemeld en is ongedeerd’, aldus het Twitteraccount @POL_Gelderland.

Ronald Maurits keerde rond 21.00 uur weer terug in de buurt van zijn woning. Hoe hij daar terecht is gekomen, kon de politie nog niet zeggen. ,,De recherche is nu in gesprek met hem. We proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de ontvoerders is nog in volle gang”, aldus Esther Naber van de politie Oost-Nederland.

<h2 xmlns:xml='http://www.w3.org/XML/1998/namespace'>Kidnap op klaarlichte dag</h2>Drie mannen met bivakmutsen ontvoerden de 53-jarige man vrijdagochtend op klaarlichte dag van de Oenenburgerweg in het Gelderse dorp Nunspeet. Een vrijstaand huis in het nabijgelegen dorp Doornspijk werd uitvoerig doorzocht in verband met de ontvoering. Al snel werd duidelijk dat het om de woning van financieel makelaar Ronald Maurits (53) ging, volgens buurtbewoners een ’keurige man’.Lees ook: ’Ineens waren er drie auto’s’ (+ video)De 53-jarige Ronald Maurits woont in Doornspijk in een groot landhuis met tal van bijgebouwen en een enorme parkeerplaats. In de buurt is hij de grote onbekende. „We zien hem af en toe. Hele gewone man. Keurig netjes. We hebben nog nooit wat opvallends gezien”, zegt de buurvrouw van Maurits. De eigenaar van een financieel bureau runt samen met zijn partner een hondenfokkerij. De politie wil niet zeggen of hij een criminele achtergrond heeft.

Op internet verschenen vrijdag beelden van drie mannen met bivakmutsen, die een vierde man in een auto dwingen te gaan zitten en daarna wegrijden. Eén van de mannen heeft iets in zijn hand dat op een vuurwapen lijkt.

Bij een carpoolplaats nabij de A28 aan de Eperweg in Nunspeet trof de politie rond 11.00 uur een zwarte bestelbus aan die vermoedelijk betrokken was bij de zaak.</div>