Drie aanhoudingen na vechtpartij op studentencampus Nijmegen

Bij de vechtpartij raakten drie mensen licht gewond, meldt de politie. Op X stelt de GNSV dat de gewonden leden zijn die door links-extremisten zijn aangevallen. De politie kan over de toedracht nog niets zeggen.

Rond het middaguur kwam bij de politie een melding binnen van een vechtpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht, zegt een woordvoerder, maar vermoedelijk ging er een conflict aan het incident vooraf. De drie verdachten zitten nog vast en worden momenteel verhoord. Het gaat om een 38-jarige man uit Nijmegen en een 18-jarige man uit Oegstgeest. Over de identiteit van de derde verdachte kan de politie nog niets zeggen omdat deze persoon geen identiteitskaart bij zich had.

’Schandalig en triest’

GNSV, dat staat voor Groot Nederlandse Studentenvereniging, werd in 2021 opgericht in Leiden en heeft dit jaar voor het eerst ook een tak in Nijmegen. De vereniging zegt een „conservatief-nationale levensbeschouwing” aan te hangen. De Radboud Universiteit reageerde maandag in een schriftelijke verklaring op het incident. Een woordvoerder van het college van bestuur noemde het „schandalig en triest dat houders van een stand op de introductiemarkt” met geweld zijn geconfronteerd. „Geweld mag nooit een oplossing zijn voor meningsverschillen, en al helemaal niet op een dag waarop nieuwe studenten kennismaken met hun universiteit en elkaar.”

Eerder had de universiteit al laten weten dat ze van deelnemers aan de introductiemarkt verwachtte „dat zij zich in hun uitingen respectvol opstellen naar iedereen.” Het universiteitsbestuur benadrukte in een verklaring dat uitingen van seksisme, racisme, discriminatie of bedreigingen onaanvaardbaar zijn. Aanleiding voor deze schriftelijke verklaring waren vragen op sociale media „over deelnemende partijen aan de introductiemarkt.” Volgens regionale media gingen die vragen om de deelname van de GNSV.