Autistische Martijn verdwijnt en zoekt vrouw in Rusland

Moeder Angeline ten Have kreeg dinsdag plotseling bericht dat Martijn bij de grens met Wit-Rusland is aangehouden en weer op straat is gezet. De Brabander was in de war, maar had geen strafbare feiten gepleegd.

"Kun je het je voorstellen? Martijn is psychisch heel erg ziek en kan erg agressief worden als je hem verkeerd benadert", zegt de moeder tegen het Brabants Dagblad. Vooral onder stress valt hij terug op het niveau van een kleuter, weet ze.

Martijn is autistisch en verslavingsgevoelig en dat leidde in het verleden vaker tot psychoses. Hij kan ook zeer bedreigend overkomen als het mis gaat.

Angeline is bang dat hij nu illegaal naar Rusland zal proberen te reizen. "Misschien denkt hij daar makkelijker een vriendin te krijgen. Daar was hij de laatste tijd veel mee bezig."

Martijn werd landelijk bekend toen Zembla in 2016 een uitzending besteedde aan de volgens het programma verkeerde behandeling van patienten zoals hij. Sinds een jaar woonde hij in het tuinhuis van de familie. Daar vereenzaamde hij heel erg: "We zien hem lijden", zei zijn moeder destijds in de uitzending.