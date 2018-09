'Hij hield mij klein om controle over mij te houden'

"Voor mij is het inmiddels 35 jaar geleden en kan ik er goed over praten. Sterker nog: ik wil graag mijn verhaal doen.

''De schaamte van vrouwen die dit overkomt is namelijk heel erg groot, ik vind het belangrijk dat er meer over gesproken wordt."

PSYCHISCH GEWELD

"Al na tien dagen huwelijk begon de ellende. Er zat een hoge rekening bij de post. Toen mijn man kwam thuiskwam uit zijn werk, begon ik hierover.

''Zijn reactie was dat als ik er verder over zou doorgaan, hij bij me weg zou gaan. Een absurde respons natuurlijk."

Totale macht

"Ik durfde verder niets meer te zeggen; hij had totale macht over mij. Ook mocht ik niet solliciteren, verbood hij mij om te studeren in de avonduren en te kijken naar feministische films.

''Oftewel: hij hield me klein om honderd procent controle over mij te houden."

