FNV hakt knoop door over pensioenakkoord

Het ledenparlement van ’s lands grootste vakbeweging hakt in Apeldoorn de knoop door over de kwestie, waarna bondsvoorzitter Han Busker de keuze bekendmaakt. Ⓒ ANP

APELDOORN - De FNV beslist zaterdag definitief of de vakbond het principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel steunt. Het zogeheten ledenparlement van ’s lands grootste vakbeweging hakt in Apeldoorn de knoop door over de kwestie, waarna bondsvoorzitter Han Busker de keuze bekendmaakt.