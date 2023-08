Dreigende patstelling in strijd Oekraïne doet vrees in Westen groeien

Kiev - Dat Oekraïne niet in staat lijkt beslissende overwinningen te halen op het slagveld doet in westerse hoofdsteden de vrees groeien dat de oorlog in een jarenlange patstelling gaat verzanden. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de internationale steun aan Oekraïne steeds meer onder druk komt te staan.

Oekraïne zet veelvuldig drones in tegen de Russen, maar dat volgens veel deskundigen zet te weinig zoden aan de dijk. Ⓒ foto ANP / HH