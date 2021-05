Tweede Kamer herdenkt oorlogsslachtoffers: ’Debat vraagt om waardigheid’

De onlangs verkozen Kamervoorzitter heeft in haar toespraak de diversiteit benadrukt van de bijna 18.000 gesneuvelden die op de Erelijst staan. Als D66-Kamerlid was de ’inclusieve samenleving’ de afgelopen jaren een speerpunt van Bergkamp.

De Kamervoorzitter benoemde dat op de lijst niet alleen Nederlanders staan, maar ook verzetshelden uit Suriname en de Antillen. „Ook andere scheidslijnen zijn weggevallen. In de lijst staan bakkers, bankiers en ambtenaren. Het konden communisten zijn of liberalen. Gereformeerden of Katholieken. Homo’s of hetero’s. Wat hen verbond was om nee te zeggen tegen discriminatie en uitsluiting. En het lef om daar naar te handelen.”

Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

De preses stond ook stil bij de betekenis van de Erelijst voor de Tweede Kamer. In haar toespraak gaf ze toe dat politici soms flink kunnen botsen om verschillen zichtbaar te maken, maar „uiteindelijk moeten we er samen uitkomen. Over scheidslijnen heen. Het debat vraagt daarom ook om waardigheid. Om respect voor elkaars meningen. Voor het standpunt van de minderheid. Uitgaande van het principe dat iedereen voor de wet gelijk moet worden behandeld. Niemand uitgezonderd. Dat bindt ons.”

Erelijst verplaatst

Vanwege de coronamaatregelen is het nationaal monument een paar dagen geleden verplaatst van de oude ingang van de Tweede Kamer naar de grote hal van het Kamergebouw. Zonder publiek legde Kamervoorzitter Bergkamp met senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans. Demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) deden dit namens de ministerraad.

Alle oorlogsmonumenten in de stad Den Haag zijn geadopteerd door scholieren. Bij de herdenking in de Tweede Kamer is er een rol voor leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep. Op een van de locaties geeft Rutte al jarenlang een keer per week een les maatschappijleer. De scholieren hebben gedichten voorgelezen en een krans gelegd.