Pas op met herinneringen

Je zult als jochie dit moeten doormaken. Als 4/5-jarige heb ik ook mijn herinneringen aan de ’moffen’ die ons Betuwse dorpje binnenkwamen en ons huis in beslag namen. Toch moet ik altijd oppassen herinneringen niet te vermengen met later vernomen verhalen. Natuurlijk waren er in de oorlog foute agenten en marechaussees. Maar de door de marechaussee gebezigde opmerking ’Hadden ze ze niet allemaal kunnen vergassen?’ geldt niet voor de hele beroepsgroep.

Ton van der Heijden,

Winterswijk