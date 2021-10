Woonadressen ondernemers per januari niet meer altijd openbaar

Vrijwel de hele Tweede Kamer stemde vorige maand voor een motie om de adressen in dat geval ook af te schermen. De Kamer maakte zich met name zorgen over geweld en agressie tegen journalisten, van wie vaak adressen zijn op te vragen omdat zij werken als zelfstandige.

Privacy

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat nu wordt gekeken hoe „de privacy ook in deze gevallen beschermd kan worden.” De onlangs ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zei eerder dat het vestigingsadres openbaar moet blijven vanwege de „rechtszekerheid in het economisch verkeer” en ook door Europese regels.

Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) had gehoopt dat ook de vestigingsadressen nu al zouden worden afgeschermd. „Het is zaak dat daar nu echt vaart achter wordt gezet. Iedere dag dat je privégegevens op straat liggen is er één te veel”, luidt de reactie.

De Tweede Kamer wilde al langer af van openbaarheid van het woonadres. Een motie daarover werd al in december 2018 aangenomen. Er waren zorgen over de privacy van ondernemers. Afgelopen augustus werd nog duidelijk dat privéadressen van 1800 personen waren gelekt aan een oud-advocaat. Het zou ook gaan om gegevens van politici van D66, GroenLinks en BIJ1.