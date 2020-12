Jacht op ’ongeschoren potloodventer’

Via Burgernet werd een signalement van de verdachte verpreid. Het gaat om een man met een normaal postuur van een jaar of 30. Hij heeft een blanke of lichtgetinte huidskleur en was ongeschoren. De schennispleger droeg een spijkerbroek en vest en had een bruine hond bij zich.

Mensen die de man tegen het lijf lopen, worden verzocht 112 te bellen.