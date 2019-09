Beduusde vlogger Ties: ’Het komt goed’

Govert Sweep en Ties Granzier werkten zichzelf deze week flink in de problemen op reis in Amerika. Ⓒ AFP

LAS VEGAS - „Dit waren de meest hectische dagen die ik ooit heb meegemaakt.” Zo blikt vlogger Ties Granzier (20) terug op zijn arrestatie deze week na een ’bezoek’ aan het streng beveiligde Area51 in Nevada. In een video-update vertelt de jonge Limburger over zijn belevenissen in de Amerikaanse gevangenis.