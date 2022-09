Vrachtwagen verliest lading dildo's en glijmiddel op snelweg

Premium Columns & Opinie

’Ziek en verontrustend wat er op het gebied van abortusrecht gebeurt’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse staat Oklahoma, waar per direct een wet is ingevoerd die abortus na zes weken zwangerschap verbiedt. „Trots op hun pro life-beleid, zijn ze. En daarmee ongelooflijk hypocriet, wa...