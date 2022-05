Netwerk handel in anabole steroïden opgerold in Limburg

HEERLEN - De politie heeft dinsdag bij invallen in acht woningen en vijf bedrijfspanden in Limburg zes mensen aangehouden op verdenking van handel in anabole steroïden. Volgens de politie is daarmee een netwerk platgelegd in de illegale internationale handel in anabole steroïden, waarmee een omzet gedraaid werd van ruim zes miljoen euro. De organisatie zou verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van de handel met deze stoffen in Nederland. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.