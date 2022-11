Poetin-woordvoerder: ’Niets te melden na berichten over onderhandelingen met VS’

Video

Kijk mee met rattenjager: 'Ik schiet ze dood'

Het aantal meldingen van ratten in Amsterdam is in de afgelopen jaren vervijfvoudigd. Dat blijkt uit recente cijfers van de GGD. De overlast betekent veel werk voor professionele rattenjagers zoals Jos Kruis die gemiddeld 1000 ratten per jaar doodschiet. De Telegraaf ging een avond met hem mee op ee...