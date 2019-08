Maastunnel na twee jaar open na grondige renovatie

In de okergele bus, bestuurd door wereldkampioen behendigheidsrijden voor beroepschauffeurs Jaap van Splunter, zitten winnaars van een prijsvraag. Daarin werd bij de kandidaten hun kennis over de Maastunnel getest.

De tunnel onder de Nieuwe Maas is een rijksmonument en sinds 1942 in gebruik. Door de belangrijkste oeververbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid rijden vandaag de dag circa 60.000 voertuigen per dag en op heel drukke dagen zelfs 100.000.

De renovatie en restauratie van beide autobuizen begon op 3 juli 2017. Het wegdek werd vervangen en is nu, net als vroeger, okergeel van kleur. Veel wandtegels, een onderscheidend kenmerk van de tunnel, waren kapot en zijn vervangen door replica's. De werkzaamheden kostten ruim 262 miljoen euro.

Nu het gemotoriseerd verkeer weer in beide richtingen door de tunnel kan, gaan tot medio volgend jaar de voetgangers- en fietstunnel op de schop. Ze blijven wel open.