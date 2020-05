Zo zien de klasjes er uit, minister Slob bij opening basisschool

De scholieren hielden onderling afstand van elkaar en in de klaslokalen zijn de tafels op afstand gezet. Een gecombineerde groep van groep zes, zeven en acht ging via de achterzijde de school in en de jongste kinderen aan de voorkant, zodat de groepen elkaar niet tegenkomen, zei een woordvoerster van Slob. In totaal zouden maandag 38 kinderen naar school gaan. De minister sprak met de docenten en de schoolleider.

Vanaf maandag gaan de basisscholen, de dagopvang en de buitenschoolse opvang weer open. Kinderen gaan voor de helft van de tijd naar school. Elke school moet zelf bedenken hoe ze dit regelt aan de hand van richtlijnen.

Het is wennen: afstand bewaren blijkt niet altijd mogelijk. Ⓒ ANP

Een kijkje bij een klasje kleuters. Ⓒ ANP

Slob praat bij een raam met basisschoolleerlingen in Zwolle. Ⓒ ANP

Kleuters in een klasje in Den Haag. Ⓒ ANP