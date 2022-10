Drie doden bij explosie bij benzinestation in Ierland

De ontploffing vond plaats in County Donegal. Volgens getuigen is er sprake van een enorme chaos en zijn gebouwen en wagens in de buurt beschadigd. Een lokale politicus spreekt van „zware gewonden.” De reddingswerkers zijn massaal ter plaatse. Onder het puin hebben ze tot nu toe drie doden gevonden, zo bevestigt de Garda Síochána (Ierse politie). Meer details ontbreken vooralsnog. Ook over de oorzaak is nog niets bekend.