Tien doden na explosie bij benzinestation in Ierland

De ontploffing vond plaats in County Donegal. Volgens getuigen was er sprake van een enorme chaos en zijn gebouwen en wagens in de buurt beschadigd. Een lokale politicus spreekt van „zware gewonden”, en een ramp voor een kleine hechte gemeenschap: „Dit is je ergste nachtmerrie. Dit is een rustig dorp, een zeer hecht dorp. Dit is de enige winkel in het dorp, het is het benzinestation, het is de supermarkt, het is het postkantoor.”

Hulpdiensten zijn in groten getale ter plaatse om mensen onder het puin vandaan te krijgen. Onder het puin hebben ze tot nu toe meerdere doden gevonden, zo bevestigt de Garda Síochána (Ierse politie). Volgens de Ierse omroep RTÉ zit een aantal mensen vast onder het puin en zijn meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook over de oorzaak is nog niets bekend, het zou volgens lokale media mogelijk om een gasexplosie gaan. De knal was volgens lokale media vrijdagmiddag in de wijde omgeving te horen.

De Ierse premier Micheál Martin spreekt van een „tragedie voor een kleine gemeenschap met slechts een paar honderd inwoners.” Volgens de premier zullen mensen door heel Ierland net zo „verdoofd door het gevoel van schok en totale verwoesting zijn” als de inwoners van Creeslough zelf. Hij sprak zijn dank uit voor de hulpdiensten die „non-stop doorwerken onder extreem traumatiserende omstandigheden.”

Op beelden is te zien dat het tankstation en de winkel die daarbij hoort in puin liggen. Ook een aantal naastgelegen appartementen hebben grote schade opgelopen. Tevens zijn uit Noord-Ierland reddingswerkers gekomen, aldus RTÉ. Volgens een lokale politicus was het ten tijde van de explosie druk bij het benzinestation en de naastgelegen winkel. Hoeveel mensen er ongeveer binnen of in de buurt waren, is niet duidelijk.