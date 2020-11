Bijleveld baalt van defensiebesluit Trump

Dinsdagavond besloot de regering van de Amerikaanse president Donald Trump om de troepenmacht in Afghanistan te halveren en 500 van de 3000 militairen in Irak terug te halen. Het ministerie van Bijleveld is volgens haar ’kort van tevoren’ op de hoogte gebracht.

Nederland is tot zeker eind 2021 in Afghanistan aanwezig in het kader van de NAVO-missie Resolute Support en werkt daar nauw samen met Duitsland. Ook in Irak is ons land aanwezig met zo’n 100 man, die afhankelijk zijn van ondersteuning door de Amerikanen. De gevolgen van de Amerikaanse terugtrekking worden volgens Bijleveld nu in kaart gebracht.

De minister wijst erop dat terugtrekking uit Afghanistan een NAVO-besluit vergt „De afspraak was en is: samen erin, samen eruit, en op een moment dat het ook kan. Dit is een eenzijdig Amerikaanse besluit en niet volgens afspraak met de NAVO bondgenoten en andere coalitiepartners.” De terugtrekking past volgens de bewindsvrouw ’helaas in het beeld van de afgelopen periode’.