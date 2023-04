Soedans leider noemt rivaliserend legeronderdeel ’rebellengroep’

De paramilitaire RSF is een apart onderdeel van de Soedanese strijdkrachten en zou circa 100.000 man tellen. Ze zijn onder meer belast met grensbewaking. Het bevel over de RSF wordt gevoerd door generaal Mohamed Hamdan Dagalo. Hij was in het nu ingestorte machtsstelsel de plaatsvervanger van al-Burhan en de tweede man van het land. Zaterdag zijn leger en RSF, eerst in de hoofdstad en vervolgens ook elders, met elkaar in gevecht geraakt.

Het was de bedoeling dat de RSF, tien jaar geleden gevormd uit beruchte milities in het noorden, helemaal zou integreren in de strijdkrachten, maar al-Burhan en Hamdan Dagalo zijn rivalen. Al-Burhan is de feitelijke leider van het land sinds de dictatuur van Omar Hassan al-Bashir in 2019 ten val werd gebracht. De geplande overgang naar een stabiel en democratisch burgerbestuur is in 2021 door de militairen onder leiding van de nu elkaar bestrijdende generaals gestopt met een staatsgreep.