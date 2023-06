Vrachtwagen schiet door vangrail, A67 bij Geldrop gestremd

In beide richtingen leidt dat tot lange files en vertragingen. Rijkswaterstaat verwacht tot middernacht nodig te hebben om de schade af te handelen. Niet alleen is er diesel gelekt die moet worden opgeruimd, ook moet de vangrail worden hersteld nadat eerst de vrachtwagen is geborgen en afgevoerd.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur. Wie richting Venlo rijdt, moet het bij Geldrop met één rijstrook minder doen. Het verkeer richting Eindhoven wordt daar omgeleid via een af- en toerit.

Verderop wordt het verkeer vanuit het zuiden richting Eindhoven al opgevangen bij Venlo en omgeleid bij knooppunt Zaarderheiken via de A73 en de A2. Verkeer in de richting Venlo wordt in Eindhoven omgeleid via de A2, de N276 en de A73.