Wagner-deserteur voor Noorse rechter na vechtpartij in kroeg

De 26-jarige Medvedev erkende dinsdag schuld aan die feiten en zei zich er diep voor te schamen. Volgens zijn advocaat had de man de avond van de vechtpartij te veel alcohol gedronken en begrijpt hij dat hij te ver ging. Medvedev ontkent wel dat hij agenten zou hebben aangevallen op het politiebureau. Medvedev zegt dat hij „instinctief reageerde” op een pijn die hij voelde toen hij uit de politiebus werd gehaald. „Het was niet mijn bedoeling om agenten aan te vallen.”

De luchtbuks zou hij hebben gekocht in Oslo voor zelfverdediging. De Rus zegt te vrezen voor zijn leven en dat hij regelmatig wordt uitgescholden door mensen op straat. Het dragen van wapens is illegaal in Noorwegen.

Oorlogsmisdaden

Medvedev stak in januari de Noors-Russische grens over en vroeg asiel aan. Hij zei in interviews dat hij betreurt dat hij vier maanden voor de Wagner Groep heeft gevochten en wat er in Oekraïne is gebeurd. De Noorse autoriteiten bevragen hem over eventuele oorlogsmisdaden van de Russen. De oud-commandant zegt informatie te hebben over executies van huurlingen die weigeren om terug te keren na een eerdere dienstperiode. Medvedev zou daar een video van hebben.

In januari werd hij ook al eens kort opgepakt omdat hij instructies van de politie negeerde. Later zat hij kort vast in Zweden, omdat hij Noorwegen niet had mogen verlaten tijdens zijn asielaanvraag. Hij was naar het buurland gegaan omdat de sigaretten daar goedkoper zijn.