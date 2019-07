’Let extra op natuurbranden’

Er wordt bij beginnende natuurbranden geen enkel risico genomen, omdat natuurbranden razendsnel uit kunnen breiden. Ⓒ Foto Michel van Bergen

Amsterdam - Het is zo droog in Nederland, dat er in het grootste deel van het land sprake is van een verhoogd risico op natuurbranden. In negentien van de 25 veiligheidsregio’s is ’fase 2’ van kracht: het hoogste risiconiveau, waarbij wordt gevraagd om extra alert te zijn op branden. Men moet direct 112 bellen bij ‘verdachte zaken’.