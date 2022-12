Nieuwjaarsduik wordt makkie: het nieuwe jaar begint uitzonderlijk zacht

Tijdens de jaarwisseling nemen de kansen op regen wel toe en er zal een stevige wind staan, wat niet echt gunstig is voor siervuurwerk. Volgende week wordt het dan weer droger en rustiger met normale temperaturen van een graad of 8. De rest van de maand zijn er geen signalen voor koud winterweer, maar er is wel een toenemende kans op vorst in de nachten.

„Het zeer zachte weer van nieuwjaarsdag houdt in de eerste week van januari niet lang aan. Maandag is het nog zacht en nat met maxima rond of boven 10 graden, maar daarna liggen de middagtemperaturen rond 8 graden. Daarmee is het nog altijd iets zachter dan de 6 graden die gebruikelijk is voor begin januari”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

Onder invloed van een hogedrukgebied is het overwegend droog en ook gaat het minder waaien. Voor wie dan kerstvakantie in eigen land viert, zijn dat goede voorspellingen. De zon laat zich wat vaker zien maar heel zonnig wordt het ook niet. Doordat er veel bewolking voorkomt vriest het tijdens de meeste nachten niet. Klaart het ’s nachts wel een keer breed op dan kan het licht vriezen.

De paraplu is wel nodig de eerste week van het nieuwe jaar. Ⓒ ANP

Echte winterkou zit er niet in, voorspelt Weeronline. De wind komt vooral uit zuidelijke richtingen en ook bij een oostenwind is koude lucht ver weg. De winterkou is rond de jaarwisseling in heel Europa verdreven.

Voor halverwege de eerste maand van het nieuwe jaar laten de meeste weermodellen droger weer zien dan normaal en temperaturen die uitkomen rond of iets onder het klimaatgemiddelde. „Waarschijnlijk krijgen we te maken met rustig weer, waarbij het in de nachten tijdens opklaringen vriest. In situaties met weinig wind kan er ook gemakkelijk hardnekkige mist of lage bewolking voorkomen. In dat geval vriest het ’s nachts niet of nauwelijks en ligt de temperatuur overdag maar een paar graden boven nul”, aldus Van Wezel.

De verwachting voor eind januari is nog erg onzeker. Het lijkt erop dat de invloed van hogedrukgebieden afneemt. Normaal weer is dan het meest waarschijnlijk en dat zou afwisselend januariweer betekenen met weer iets vaker regen en soms een keer nachtvorst. Eind januari ligt de temperatuur overdag rond 5 graden en liggen de minima rond nul graden. Richting begin februari neemt de kans op een zacht en nat weertype toe.