Verloofde van Gabby Petito bekende schuld

Petito en Laundrie (23) begonnen vorig jaar juni aan een rondreis door de Verenigde Staten en deden daarvan verslag op sociale media. Op 1 september keerde Laundrie echter alleen terug. Een grootse zoekactie begon en op 19 september werd Petito's lichaam gevonden. Ze was gewurgd.

In de tussentijd was ook Laundrie verdwenen. Zijn lichaam werd uiteindelijk in oktober gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. In de buurt werden ook een rugzak en het dagboek gevonden.

De vermissingszaak was groot nieuws in de VS en ver daarbuiten.